Op een kruising bij de IJsselallee in Zwolle zijn zondag twee auto's op elkaar geknald. Het is al zeker het zesde ongeluk dit jaar op de ringweg.

De auto's raakten elkaar ter hoogte van de kruising met de Spoolderbergweg, die richting de IJsselbrug leidt. Gezien de schade is een van de auto's in de zijkant van de ander gereden. Twee personen zijn in ieder geval in twee ambulances behandeld. De schade lijkt erop te duiden dat een van beide automobilisten door rood is gereden.

Eind augustus liet de gemeente Zwolle weten de afstelling van de verkeerslichten nog eens nader onder de loep te nemen, na drie ongevallen binnen twee weken tijd. Dit ongeval is al zeker de zesde dit jaar. In de voorgaande vijf jaar registreerde de gemeente in totaal vier ongevallen.

Bij ongeveer de helft van de aanrijdingen gaat het om een flankongeval of frontale botsing, liet de gemeente eind augustus weten. "Hierbij wordt aangenomen dat een van de betrokken partijen door rood is gereden", vertelde woordvoerder Karin Obdeijn. De andere helft betreft kop-staartbotsingen waarbij de achterste bestuurder op de voorganger is gereden.