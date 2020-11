Een man is zaterdagavond laat door een groep van zeven jongens mishandeld in Zwolle. Dat gebeurde aan de Beulakerwiede in de wijk AA-landen.

Hoewel nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, ziet de politie geen verband met pedojagers. "Het heeft te maken met jeugdoverlast", zegt een woordvoerder.

De mishandelde man is volgens haar lichtgewond geraakt. "Het slachtoffer heeft een aantal schrammen en bulten opgelopen en gaat zondag nog even langs de huisarts."

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer licht kunnen werpen op de kwestie.

Volgens de betrokken wijkagenten is een mogelijke getuige een man die rond 23.15 zijn hond uitliet in de buurt. Kort voor de mishandeling had hij het slachtoffer nog gevraagd of hij misschien hulp nodig had. Deze man wordt verzocht contact op te nemen.