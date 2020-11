Het mag dan wel vrijdag de dertiende zijn, maar voor GGD-medewerkers van de testlocaties is het even geen pechdag. Stichting Chryson, het collectief van Nederlandse chrysantenkwekers en veredelaars, delen vandaag door het hele land 3400 boeketten chrysanten uit. Ook bij GGD IJsselland werden de boeketten van harte ontvangen.

Karin Grotenbreg, coördinator bemonsteraars GGD IJsselland is blij met dit initiatief. "Deze mensen zijn hier iedere dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat mee bezig. Het is best pittig om in zo'n compleet pak te staan werken en testen af te nemen. Daarom is het zo knap dat ze het doen en het is leuk om ze even in het zonnetje te zetten."

De chrysant staat symbool voor geluk en is bekend om haar sterke karakter. "Na het nieuws over agressie richting de hardwerkende GGD-medewerkers vonden wij het tijd voor een positief tegengeluid", zegt voorzitter Jan van Ruyven van Stichting Chryson.

Grotenbreg: "De GGD-medewerkers vonden het zo leuk. Er liep iemand in de verte die dit zag die ook nog begon te klappen. 'Jullie doen hartstikke goed werk'!"