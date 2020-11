Het besluit over op welke locatie in Zwolle een nieuwe evenementenhal mag komen, is wederom uitgesteld. Ondanks dat de voltallige gemeenteraad in juni van dit jaar van wethouder Monique Schuttenbeld eiste dat ze voor 13 november met een plan moest komen.

Een evenementenvoorziening is van groot belang voor Zwolle. Bezoekers van de IJsselhallen, die per 1 januari 2024 sluiten, leveren de stad jaarlijks tussen de 18 en 33 miljoen euro op. Geld dat bezoekers - in coronaloze tijden - uitgeven aan onder andere horeca, detailhandel, vervoer en overnachtingen. "Het is ontzettend belangrijk voor de stad, de groei, de schaalsprong en de culturele sector'', zei ook wethouder Schuttenbeld tijdens de raadsvergadering van 15 juni.

Ze was aan het woord omdat de volledige gemeenteraad haar tijdens die vergadering opriep om voor 13 november - de dag van de begrotingsbehandeling - met een locatie en plan op de proppen te komen voor een nieuwe evenementenvoorziening. Zodat marktpartijen zich kunnen inschrijven en ontwerpen kunnen maken. Dat besluit stelde de wethouder voor die tijd uit vanwege de coronacrisis en de effecten daarvan op de evenementenmarkt. De raad ging daar niet in mee. "Besluitvorming moet niet afhankelijk worden gemaakt van de coronacrisis", schreef initiatiefnemer Jan Slijkhuis (PvdA) in de motie.

Onderwerp wordt komende week behandeld door college

Via woordvoerder Sam Rademaker laat de wethouder nu weten dat het besluit voor komende week op de agenda van het college van B en W staat. Niet veel later dus, maar toch na de door de raad geëiste deadline. Tot teleurstelling van Slijkhuis.

"Het is niet verbazingwekkend, dit past in een patroon. Het klopt niet. Dit onderwerp maakt de tongen los, is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Op deze manier wordt ons de kans ontnomen om hier tijdens de begrotingsbehandeling over te praten. De agenda van de raad zit al behoorlijk vol, ik moet maar zien wanneer we het kunnen agenderen.''

Potentiële locaties die de gemeente al jaren op het oog heeft zijn Voorsterpoort en het stationsgebied.