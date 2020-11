Goed nieuws voor mountainbikeliefhebbers in regio Zwolle: vanaf 2021 heeft de stad een eigen mountainbikevereniging. "Er zijn al heel veel mountainbikeclubs in Nederland, alleen in Zwolle en regio nog niet", zegt medeoprichter Bart Bakker.

Bakker, samen met Berno van der Wal een van de initiatiefnemers van de vereniging, is druk bezig om de mountainbikevereniging vorm te geven. "We hebben één informatieavond gehad. Daar waren 30 geïnteresseerden uit het eigen netwerk. Inmiddels komt er een tweede informatieavond op 19 november. Daar zijn 85 mensen in geïnteresseerd."

"We zien dat de huidige fietsclubs in Zwolle meer gericht zijn op racefietsers. Bij sommige fietsclubs heb je wel een aantal mountainbikers, maar die voelen zich niet helemaal passen in de cultuur van de wielrenners."

De sport is volgens Bakker populair en aan verandering onderhevig. "Waar eerder de meeste mountainbikers ook op de racefiets zaten, zie je nu ook een groep die alleen maar mountainbiket." En dan is er ook nog een groep die alleen maar technische uitdagingen wil doen, stelt Bakker.

"De definitieve naam wordt nog bekendgemaakt", zegt Bakker. Bakker hoopt dat voor eind januari 2021 de oprichting een feit is.

Voor elk niveau

De vereniging is voor amateurs en professionals. "We zullen in ieder geval beginnen met diverse niveaugroepen om wekelijks ritjes mee te doen. Daarnaast willen we uitdagingen in de vorm van buitenlandse reisjes of langere tochten gaan doen. En we willen clinics aanbieden voor beginnende mountainbikers."

Iets dat Bakker echt graag wil, is een verlicht bike-park waar mountainbikers ook in de winter kunnen trainen. "Dat is echt een wens die onder veel mountainbikers leeft", zegt Bakker. De exacte locatie wil Bakker nog niet zeggen, maar er zijn wel al verkenningen gedaan. "Dat moet verder uitgewerkt worden."

Zwolle heeft vooralsnog één mountainbikeroute. Dat is in het Westerveldse bos.