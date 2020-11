Pakketbezorgers en chauffeurs die winkels, (horeca)bedrijven of instellingen willen bevoorraden, komen vanaf 2025 niet meer de Zwolse gracht over als hun voertuig CO2 uitstoot. De stad voert een milieuzone in.

Vanaf 2025 moet al het bestel- en vrachtverkeer in de binnenstad van Zwolle duurzaam zijn. De maatregel zorgt volgens de gemeente voor een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en draagt bij aan het beperken van klimaatverandering.

De plannen zaten al langere tijd in de pijplijn; het stadsbestuur hakt nu de knoop door dat de milieuzone de gehele binnenstad zal dekken, inclusief Noordereiland.

Al in het coalitieakkoord in 2018 sprak het college van burgemeester en wethouders het doel uit om de stadsdistributie te verschonen. Specifieker: uitstoot zou in de toekomst uit den boze zijn. Een jaar eerder tekende wethouder René de Heer al Green Deal, waarin dezelfde ambitie stond omschreven.

In de zomer van 2019 kwam daar het landelijk klimaatakkoord bij, waarin het doel van milieuzones in binnensteden specifiek aan het jaar 2025 wordt gekoppeld.

Jaren voorbereidingstijd

Concreet betekent de maatregel dat ondernemers en bedrijven investeringen zullen moeten doen om hun vervoersvloot te verduurzamen, of op andere alternatieven moeten broeden. Vanaf 1 januari 2025 komen ze enkel nog de binnenstad in per fiets, op waterstof of via elektrisch vervoer.

Volgens wethouder William Dogger is daarom ook gekozen voor 2025, zo schrijft hij. Ondernemers moeten de tijd hebben om zich aan te passen. "Daarom spreken wij nu de intentie uit, en kunnen alle vervoerders de komende vier jaar geleidelijk aan toewerken naar schonere vormen van vervoer.''

Toch kunnen Zwollenaren ook na die datum nog uitstotende vrachtwagens tegenkomen. Voor zwaar vrachtverkeer geldt een landelijke overgangsperiode tot 2030, voor bestelauto's bestaat zo'n regeling met als eindjaar 2028. Tot die tijd zijn zij uitgezonderd van de nieuwe Zwolse regel.

Wens leeft al langer bij bewoners

In 2018 pleitte Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle (BBZ) al voor een milieuzone binnen de grachten. "De vrachtwagens worden steeds groter en de luchtkwaliteit in het centrum is slechter dan in de rest van Zwolle. Er zijn recent wel kleine stappen gezet, maar er moet iemand zeggen dat we het nu echt gaan doen", zei voorzitter Bart Dikkeschei toentertijd. Hij hoopte toen op een invoering per 1 januari 2019.

Dat duurt dus wat langer, en zelfs bij dit besluit houdt het college een slag om de arm. Voor 2022 staat een evaluatiemoment ingepland, waarbij gekeken zal worden of 1 januari 2025 een haalbare doelstelling is. De milieuzone geldt niet voor personenvervoer.