Ingrid Geveke, hoogste baas van de ambtelijke organisatie in Zwolle, verlaat de gemeente. Ze stapt na ruim dertien jaar over naar adviesbureau BMC. Geveke wordt daar vanaf 1 januari 2021 directeur.

Geveke was de laatste vijf jaar gemeentesecretaris, waarmee ze de hoogste ambtenaar van de gemeente Zwolle was. Ze speelde onder meer een belangrijke rol bij de komst van de koninklijke familie naar Zwolle op Koningsdag in 2016.

Eerder dit jaar werd Geveke nog benoemd tot landelijk voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Een functie die ze in principe drie jaar zou vervullen.

Geveke volgde Regina Riemersma op als gemeentesecretaris van Zwolle. Wie het stokje nu overneemt, is nog niet duidelijk. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar met de directie van de gemeente Zwolle een besluit over.