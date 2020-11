Vanaf 13 december 2020 verandert er veel voor Zwollenaren die met de bus reizen. In de nieuwe dienstregeling wijzigen busroutes, vervallen bushaltes en er komen nieuwe buslijnen bij. Langs de nieuwe routes komen twintig nieuwe bushaltes. Hieronder lees je de nieuwe dienstregeling.

Keolis gaat onder de naam RRReis twee jaar lang het openbaar vervoer verzorgen in Zwolle. Hoe dat openbaar vervoer er uit gaat zien, is bepaald door Keolis, samen met de provincie Overijssel.

Waar komen nieuwe bushaltes?

In Zwolle komen op de nieuwe busroutes in totaal twintig nieuwe bushaltes. Deze worden aangelegd in verschillende wijken in de stad. In Aa-landen komen er acht nieuwe haltes.

Vijf nieuwe haltes worden in Stadshagen geplaatst en er komen vier nieuwe haltes in Hessenpoort. In de wijken Holtenbroek, Binnenstad en Zwolle-Zuid komt er één halte bij. De gemeente Zwolle heeft een kaartje gemaakt.

De nieuwe bushaltes zijn eerst voor een periode van twee jaar. Over twee jaar vindt er een evaluatie plaats.

Zo ziet de nieuwe dienstregeling eruit

In dit overzicht hieronder lees je wat er vanaf 13 december verandert aan elke buslijn in Zwolle.

Zwolle-Noord Buslijn 2 en 4 (Station naar Aa-landen): bij de halte Waallijn rijdt lijn 2 door als lijn 4 en lijn 4 als lijn 2. Op de route vervallen de haltes Pergolesistraat, Buxtudestraat en Bellinistraat. Reizigers stappen voortaan op bij Bachlaan en Bachplein. Voor de vervallen haltes Hunzelaan, Welle, Oosterdiep en Morra stappen reizigers op bij de halte De Zoom en Waallaan.

Buslijn 9 (Station naar Deltion Campus): onveranderd.

Buslijn 12 (Station naar Zwartewaterallee): onveranderd.

Zwolle-Oost Buslijn 3 (Station naar Hessenpoort): wordt een nieuwe, snellere route. Reizigers naar Rodetorenplein / Diezerpoort maken voortaan gebruik van buslijnen 2 en 4.

Buslijn 7 (Station naar Stadion): onveranderd.

Buslijn 11 (Station naar Oosterenk): vervalt. Als alternatief rijdt de zogenoemde 'comfortRRReisbuslijn C1' langs het Isala-ziekenhuis. Ook buslijn 40 rijdt langs de route van lijn 11. Op de route verdwijnen de haltes De Ruyterplein, Cornelis Houtmanstraat, Tesselschadestraat, Brederostraat en Jacob Catsstraat. Reizigers maken gebruik van de haltes Trompstraat en Herenweg.

Zwolle-Zuid Buslijn 6 en 8 (Station naar Ittersumerbroek): veranderen en gaan samen op in een snelle buslijn via de Nieuwe Deventerweg. Bij de Rommestraat rijdt buslijn 6 verder als lijn 8 en buslijn 8 rijdt verder als lijn 6.

Buslijn 14 (Station naar Ittersumerbroek): wordt een nieuwe buslijn en gaat via Schelle. Buslijn 6 rijdt niet meer door Schelle. Voor lijn 14 moet vooraf gereserveerd worden. De halte Burgemeester van Walsumlaan valt niet onder de route.

Zwolle-West Buslijn 1 (Station naar Stadshagen): heeft voortaan station Stadshagen als eindpunt. Ook stopt buslijn 1 weer bij de haltes aan de Nijenhuislaan en Havezathenallee.

Buslijn 11 (Station naar Stadshagen): gaat net als buslijn 1 via station Stadshagen.

Buslijn 5 (Station naar Westenholte): blijft onveranderd. Een busrit moet vooraf gereserveerd worden.

Buslijn 10 (Station Stadshagen naar Deltion Campus): vervalt. Het alternatief is buslijn 11.

Reis je weleens tussen Zwolle en Apeldoorn? Goed nieuws: De routes van de bussen Zwolle naar Apeldoorn (lijn 201, 202, 203 en 204) veranderen niet. In dit document van Keolis lees je nog meer over wat er verandert aan alle buslijnen in Zwolle.