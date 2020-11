De moeder van een in 2018 van basisschool De Campherbeek weggestuurde leerling heeft het bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio voor de Raad van State gesleept. Ze vindt dat de school niet genoeg haar best heeft gedaan voor haar zoon.

De jongen was destijds 8 jaar en had leerproblemen. De Zwolse school had de handen vol aan hem. Volgens de school ging het op een gegeven moment niet meer. Nadat het bestuur een andere school had gevonden, dat is verplicht in zo’n situatie, werd de jongen weggestuurd. Hij kwam terecht op een basisschool voor speciaal onderwijs.

De moeder van de leerling nam daar geen genoegen mee. Ze vond dat de leerkrachten van De Campherbeek onvoldoende hun best hadden gedaan voor haar zoontje. Ze zocht haar toevlucht op een andere basisschool in de regio waar de jongen gewoon is toegelaten, meldde ze maandag via een videoscherm in de zittingszaal.

De jongen krijgt wekelijks begeleiding in rekenen en spellen. Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio stelt dat er vijftien handelingsplannen voor diverse vakken zijn opgezet voor de leerling en dat er meer dan dertig interventies zijn geweest. Dit alles had niet het gewenste resultaat. De Raad van State doet later uitspraak.