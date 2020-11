Een hardrijdende scooterrijder wist zaterdag te ontsnappen aan de politie op de Hortensiastraat in Zwolle-Noord. In zijn haast verloor hij zijn pet. In een op vrolijke toon opgeschreven Instagram- en Twitter-bericht nodigen de wijkagenten de bestuurder uit om zijn eigendom weer op te halen bij het politiebureau.

De scooterrijder werd betrapt in Zwolle, maar wist te ontkomen.

"Jij reed zo hard op je scooter dat jij je pet in de Hortensiastraat verloor. Wij wilden de pet aan je teruggeven, maar je ging ervandoor. Je pet ligt op het politiebureau. De koffie staat voor je klaar!" is te lezen in het bericht van de politie.