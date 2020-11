Een 45 km-auto botste vrijdagmiddag tegen een stadsbus op de IJsselallee in Zwolle. De brommobiel heeft forse schade opgelopen en ook de bus is aan de voorkant beschadigd. Er zijn geen ernstige gewonden gevallen.

Vlak voor 17.00 uur meldde de auto zich op de IJsselallee. De bestuurder was in de veronderstelling dat het was toegestaan om op deze weg te rijden, maar de politie benadrukt dat dit soort voertuigen daar niet mogen rijden.

De buschauffeur zou bovendien door groen hebben gereden, terwijl de brommobiel door rood was gereden. Door de botsing is er een flinke filevorming ontstaan op de IJsselallee. Er zaten enkele reizigers in de bus, maar iedereen bleef ongedeerd.