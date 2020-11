Het Zwolse dorp Wijthmen krijgt er honderd nieuwbouwwoningen bij. Op 2 november gaf wethouder Ed Anker samen met de projectontwikkelaars het officiële startsein voor de bouw. "Meer woningen in onze gemeente zijn hard nodig", geeft de wethouder aan.

In het nieuwbouwproject Wijthmen worden ongeveer honderd woningen gebouwd op een stuk grond van 4,2 hectare. De grond bevindt zich aan de Erfgenamenweg dichtbij het Kulturhus en de basisschool van Wijthmen.

Er komen zowel huur- als koopwoningen in verschillende prijscategorieën. De tussenwoningen, hoekwoningen, 2-onder-1 kap woningen en vrijstaande woningen worden ruim opgezet in een dorpse setting. Er komt een brink in het midden. Parkeren is mogelijk op eigen terrein.

"Starters krijgen een kans op een betaalbare woning, voor ouderen komen er levensloopbestendige woningen en ook voor mensen die willen doorstromen naar een andere woning is hier aanbod", aldus de wethouder.

Het plan voor de woningen lag al sinds 2010 op de plank, tot frustratie van sommige bewoners. De gemeente Zwolle moest eerst tot een akkoord komen met de projectontwikkelaar.

De verkoop van de woningen wordt, omdat het zo'n groot project is, opgesplitst in drie fases. De verkoop van de eerste fase van het project staat gepland voor het derde kwartaal van 2021. De bouw van de eerste fase start als 70 procent van de woningen van de eerste fase verkocht is. Wanneer de tweede fase start is nog niet bekend.