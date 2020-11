Bij een mogelijke woningoverval aan de Obrechtstraat in Zwolle is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt. Drie uur na de overvalmelding meldde de politie dat er een verdachte was opgepakt.

Het is de tweede keer in ruim een week dat de politie werd gealarmeerd voor een overvalmelding bij het wooncomplex in de wijk Holtenbroek.

De melding van een woningoverval kwam woensdag iets voor 23.00 uur binnen bij de politie. Meerdere agenten gingen daarop naar een woning op de tweede etage van het wooncomplex. In de woning werd een gewonde man gevonden.

Een ambulance kwam ter plaatse en de bewoner werd door het ambulancepersoneel nagekeken, maar het is onbekend of hij is meegegaan naar het ziekenhuis. De recherche heeft onderzoek verricht in de woning. Het is niet bekend of er iets is ontvreemd uit de maisonnette.

Vorige week woensdag stonden agenten ook al bij het wooncomplex na een overvalmelding. Toen ging het om een woning op de begane grond. De bewoner wist daarbij de overvaller zijn woning uit te werken. Na de woningoverval werd een 18-jarige man uit Zwolle opgepakt.