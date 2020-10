Omdat het coronavirus opnieuw door ons land golft, start #weerspiegelen Zwolle met een nieuwe serie weerspiegelingen. Eerst waren de gedichten alleen te vinden in cafés en nu komen die ook te hangen op spiegels van hotels, scholen, musea en wijkcentra.

Handen wassen tot je uitgelezen bent, dat is het idee achter het project #weerspiegelen. Cultuurliefhebbers Ivar Fransen en Arnold van Veen wilden professionele en amateurkunstenaars een podium geven.

De teksten moeten binnen twintig seconden te lezen zijn. Want die tijd is nodig om je handen echt goed te wassen en zo de verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Via de #weerspiegelen spiegelstickers gaat vanaf oktober ook het nieuwe project Applaus / Tikkie voor cultuur van start. Naast de stickers van #weerspiegelen komt er namelijk een extra sticker met een scancode om een tikkie voor cultuur te betalen, voor nieuwe kunstprojecten van Zwolse cultuurmakers.

Aandacht voor handen wassen mag niet verslappen

Sinds de start in het voorjaar is het project #weerspiegelen een groot succes. Bij 60 horecaondernemers werden stickers op spiegels geplakt. Het project werd overgenomen in Ommen, Hoogeveen en Meppel. #weerspiegelen Zwolle gaat nu een tweede fase in, omdat de aandacht voor handen wassen tijdens deze tweede coronagolf niet mag verslappen.