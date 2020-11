In griezelkostuum of met een lampion langs de deuren lopen? In het westen van het land wordt dringend door veiligheidsregio's opgeroepen om het niet te doen. In de regio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland is een dergelijk advies niet van kracht. "Maar wees wel waakzaam."

Premier Mark Rutte stelde dinsdagavond tijdens de persconferentie dat het lopen met lampionnen langs huizen op Sint-Maarten - op 11 november - alleen in kleine groepen kan. De veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord raden haar inwoners desalniettemin af om de straten door te trekken.

De veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland doen niet zo'n oproep. Zij volgen de landelijke lijn van het kabinet. "Wij raden het dus niet af om langs de deuren te gaan, maar we roepen mensen wel op om alleen met het eigen gezin te gaan óf in kleine groepjes. Mensen hebben ook wat leuks nodig in deze tijd", stelt Lidy Uiterwijk Winkel van de veiligheidsregio IJsselland.

In IJsselland en Flevoland werd het risiconiveau gisteren opgeschroefd van 'ernstig' naar 'zeer ernstig' vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Dat is voor beide veiligheidsregio's echter geen reden om de kleinschalige viering van Halloween en Sint-Maarten te ontraden. "Dat zou nog kunnen gaan gelden voor Sint-Maarten, maar vooralsnog is daar geen sprake van", verklaart Jessica Grootenboer, woordvoerder van de veiligheidsregio Flevoland.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland stelt ook dat het mogelijk is om met kinderen langs de deuren te gaan 'als iedereen rekening houdt met de omstandigheden'.

Iedereen moet zich aan de geldende regels houden en volwassen moeten 1,5 meter afstand houden. "Heb begrip voor mensen die de deur liever niet open doen. Overleg met uw kinderen wat te doen met niet-verpakt snoep wat ze hebben gekregen."