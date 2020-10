Een swingende gospel uit Zuid-Afrika is inmiddels het troostlied van zorgmedewerkers wereldwijd. Nu is het de beurt aan de medewerkers van het Isala ziekenhuis in Zwolle.

Het Isala Ziekenhuis schrijft op Instagram: "Alle medewerkers binnen Isala willen doormiddel van deze dans verbondenheid en kracht uitstralen tijdens de coronapandemie. Wij wonden het super leuk om met z'n allen hieraan mee te doen. Laten we met z'n allen verbonden zijn op afstand."

De Zuid-Afrikaanse gospelbeat werd een jaar geleden online gezet door de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG (24). Inmiddels wordt het lied wereldwijd omarmd door veel zorgmedewerkers die troost en wat lol zoeken tijdens de coronapandemie.

'Jerusalema ikhaya lami, Ngilondoloze, Uhambe nami, Zungangishiyi lana' betekent zoveel als 'Jeruzalem, mijn thuis, red me en ga met me mee, laat me hier niet achter'.