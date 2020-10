In een tijd met weinig uitjes valt het op als er iets georganiseerd wordt. In december vindt er een kerstconcert plaats in de Grote Kerk in Zwolle.

Het beroemde Bach Choir & Orchestra of the Netherlands treedt op samen met pianist Jan Vayne. Er worden klassieke kerstnummers gespeeld, zoals als Stille nacht en O kindeke klein.

De concerten worden gegeven tussen 12 en 24 december op locaties in heel Nederland. Op 23 december kun je in de Grote Kerk om 18:30 en 20:30 uur naar het kerstconcert.

De organisatie houdt zich aan de geldende regels van het RIVM. Als een concert moet worden verplaatst of gecanceld, kun je je geld terug krijgen.