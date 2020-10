Een automobilist is woensdagochtend met 166 kilometer per uur over de A28 gereden. Een paar minuten nadat de man zijn rijbewijs moest inleveren, werd hij opnieuw betrapt.

Het ging voor de eerste keer mis op de A28 tussen Zwolle en Staphorst toen de automobilist met 166 kilometer per uur over de snelweg raasde. De politie hield de man staande en nam zijn rijbewijs in beslag. De agenten waarschuwden de bestuurder vervolgens om niet weer in de auto te stappen.

"Omdat we toch wel twijfels hadden dat deze bestuurder zich niet aan zijn rijverbod zou gaan houden hebben we hem écht op het hart gedrukt om niet te gaan rijden", schrijft de politie op Instagram.

Maar die boodschap kwam blijkbaar niet aan. Een paar kilometer verderop werd het kenteken van zijn auto herkend. De automobilist werd even later opnieuw aangehouden en kreeg dit keer een proces-verbaal. Volgens de politie hield de man zich daarna wél aan het rijverbod.