De politie heeft een achttienjarige jongen aangehouden in verband met de woningoverval in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Obrechtstraat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

De melding van de overval kwam binnen om 00.43 uur. Ter plekke maakte de politie een plaats delict bij één van de flatwoningen op de begane grond. De bewoner is vervolgens meegegaan met de politie voor het doen van aangifte.

Ondertussen werd een speurhond ingeschakeld door de politie. De hond sloeg aan op een vouwfiets die iets verderop, zonder slot, bij een bedrijfspand stond. Bij de woning zelf heeft de politie diverse zaken in papieren bewijszakken meegenomen.

Op basis van onderzoek is later in de nacht van zaterdag op zondag een achttienjarige jongen aangehouden. Politiewoordvoerster Jacqueline Rustidge: "De man zit nog vast op verdenking van de woningoverval, maar toch zouden wij graag willen spreken met getuigen om een completer beeld te krijgen van wat zich daar nou exact heeft afgespeeld."