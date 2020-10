Een vrouw in Zwolle heeft maandagavond een korenslang in haar woning gevonden. Ze wist het dier te vangen en schakelde de dierenambulance in.

De slang werd aangetroffen in een woning aan de Klaasboerstraat. De bewoonster zag het dier in haar huis liggen en wist het te vangen.

Door de kou buiten had de slang waarschijnlijk behoefte aan een warme plek en zocht het dier daarom de woning op, denkt de dierenambulance.

Medewerkers hebben het dier opgehaald en meegenomen naar de opvang in Zwolle. Wie de eigenaar is, is nog onbekend. Hij of zij kan zich melden bij de dierenambulance.