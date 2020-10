In de Weidesteenlaan in het Zwolse Westenholte wordt het gas vaak flink ingetrapt. Dat moet anders, vindt de gemeente. Naast de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, krijgt de Weidesteenlaan ook een andere inrichting. Dat meldt de gemeente maandag.

Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 20 november gaat de Weidesteenlaan op de schop. Hierdoor moet je op een aantal plekken omrijden. Ook rijdt er in deze periode geen openbaar vervoer in de Weidesteenlaan. De bus, lijn 5, stopt aan het Petuniaplein en rijdt dan verder via de Ridder Zwederlaan, de Voorsterweg, deTeunisbloemweg en de Hasselterweg.

Een andere inrichting van de weg is nodig. Automobilisten rijden te hard door de straat. Hierdoor heeft de gemeente besloten dat de Weidesteenlaan wordt ingericht als een 30 kilometer per uur zone.

Het begin van de huidige 30 kilometer per uur zone wordt verlegd tot voor het Stinspad. Vanaf de Loggerweg komt er een verhoogde middenstrook in de weg. Net zoals die op de Havezatheallee en Frankhuizerallee. Deze middenstrook loopt door tot het begin van de 30 kilometer per uur zone. Aan het begin van deze zone komt een rood drempelplateau.

De kruispunten in de straat krijgen een andere kleur dan de rest van de weg, waardoor ze meer opvallen. Op drie kruispunten in de straat worden de middengeleiders weggehaald. Deze kruisingen krijgen ook extra zwarte accenten op de weg. Op deze manier worden de drie kruisingen optisch smaller. De in- en uitgangen vanaf de parallelwegen naar de Weidesteenlaan worden aangelegd in geel asfalt. Hierdoor is het voor weggebruikers beter herkenbaar dat het een gelijkwaardig kruispunt is.