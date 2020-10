De snelteststraat op de parkeerplaats van Ruitersportcentrum Zwolle opent dinsdag. Particulieren en bedrijven kunnen zich voor 75 euro laten testen en binnen een kwartier uitslag krijgen.

Daarmee heeft Zwolle straks in totaal op zeven verschillende locaties teststraten. Op twee plekken zijn alleen specifieke doelgroepen welkom (docenten, ondernemers of zorgpersoneel), terwijl bij de andere straten iedereen zich kan laten testen.

Wie zich in de tent op de parkeerplaats bij Ruitersportcentrum Zwolle aan de Hollewandsweg wil laten controleren, moet reserveren via de website sneltestuitslag.nl. Dit is een initiatief van de Flevolandse ondernemers Henk Slump en Shafiq Yari, die eerder al coronatestlocaties openden in Bant en Biddinghuizen.

Zeker een derde van de parkeer­plaats staat leeg. "Wij hebben op dit moment geen evenementen, dus de parkeerplaats is grotendeels vrij", zegt Marjolein van der Steege van Ruitersportcentrum Zwolle.

De reguliere lessen gaan wel gewoon door, maar daar is beperkt begeleiding bij aanwezig. "Zeker een derde van de parkeerplaats staat leeg, die ruimte verhuren wij nu voor de coronateststraat. Alle inkomsten zijn nu natuurlijk welkom."

De enige plek waar je niet hoeft te betalen voor een coronatest is de GGD-locatie aan de Ceintuurbaan. Bij de andere straten ligt de prijs tussen de 40 en 150 euro, afhankelijk van het soort test.