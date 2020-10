Drie mannen uit Kampen, Zwolle en Urk blijven nog zeker twee weken in de cel voor hun betrokkenheid bij een grote drugsvangst van tientallen miljoenen euro's in Zeeland.

Dirk W. van Urk en zijn medeverdachten zijn dinsdag opgepakt op een bootje in Breskens.

De politie kwam de drugs op het spoor tijdens een lopend onderzoek. Zwaarbewapende agenten bewaakten dinsdag de jachthaven in het Zeeuwse havendorp. De 32-jarige Dirk W. van Urk, de 55-jarige R.B. uit Kampen en de 31-jarige W.B. uit Zwolle zaten op een 'snelle motorboot'. De politie vermoedt dat ze de coke aan boord van het bootje uit de Westerschelde hebben gevist, nadat het daar van een vrachtschip is gelost.

Alle drie verdachten verschenen vrijdag voor de rechter-commissaris in Rotterdam, die hun voorarrest met veertien dagen verlengde. Het trio zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vanwege de beperkingen kunnen de raadslieden van W., B. en B. nog geen verdere toelichting geven.

Naast de drugsvondst op de boot in Breskens spoelde dezelfde dag een hoeveelheid pakken cocaïne aan op het strand in het verderop gelegen Zoutelande. De politie gaat ervan uit dat beide partijen drugs bij elkaar horen. In totaal gaat het om 545 kilo cocaïne met een straatwaarde van meer dan 20 miljoen euro.