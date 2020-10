Op de A28 bij afrit Zwolle-Zuid zijn vrijdag een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het verkeer vanuit Zwolle-Noord kwam daardoor in de file terecht. Niemand is gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde kort na het middaguur. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

De rechterrijstrook ging na het ongeluk dicht. Het verkeer vanuit het Noorden kwam in een file terecht, die al snel opliep tot zo'n 5 kilometer.

Na de berging- en schoonmaakwerkzaamheden werd de rechterrijstrook weer vrijgegeven en nam de file af.