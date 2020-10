De politie heeft dinsdag niet 300 kilogram cocaïne aangetroffen in een speedboot, maar 545 kilo. Dat blijkt na de weging van het nettogewicht dat zij uit een verborgen ruimte van de boot hebben gehaald. In verband met de vondst zijn mannen uit Kampen, Urk en Zwolle aangehouden.

De drugslading werd aangetroffen in een speedboot die in de haven van Breskens lag, vermoedelijk kort nadat die uit de Westerschelde was gevist. Op het strand bij Zoutelande spoelde in een tas nog 50 kilogram aan.

De bemanning bestond uit een 32-jarige man uit Urk, een 55-jarige man uit Kampen en een 31-jarige man uit Zwolle. Zij zijn alle drie aangehouden.

De politie denkt dat beide partijen drugs met elkaar te maken hebben. De drugs zou vanaf een vrachtschip dat richting Antwerpen ging, overboord zijn gezet.

De totale straatwaarde van de kleine 600 kilo cocaïne bedraagt een slordige 25 miljoen euro.