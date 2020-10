Sinds de werkzaamheden aan het Stationsplein in Zwolle is het voor auto's mogelijk om via de Van Karnebeektunnel de stad uit te rijden. Vanaf dinsdag 1 december 2020 gaat de tunnel voor automobilisten in twee richtingen open, meldt de gemeente Zwolle in een persbericht.

De verkeersproef start op verzoek van de gemeenteraad. De proef duurt één jaar. Om de proef goed en veilig uit te voeren zijn aanpassingen aan de kruising en in de tunnel nodig.

De maximale rijsnelheid in de tunnel wordt verlaagd tot 30 kilometer per uur. Het fietspad wordt op de kruising Van Karnebeektunnel-Deventerstraatweg verlegd om te zorgen dat het afslaande verkeer beter zicht heeft op het fietsverkeer.

Er komt een opstelruimte voor auto's tussen het fietspad en de Deventerstraatweg. Het verkeer dat uit de Van Karnebeektunnel komt, kan hierdoor de andere verkeersstromen in twee keer kruisen.

De aanpassingen moeten ook zorgen voor een veiligere fietsverbinding rondom het kruispunt.