De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag bij een controle duizenden euro's in een auto aangetroffen in de Zwolse wijk Holtenbroek. Ook bleek de bestuurder cocaïne gebruikt te hebben.

De politie kwam de auto op het spoor rond 4.20 uur. De agenten besloten, gezien de vreemde omstandigheden, de bestuurder een stopteken te geven om een algemene controle uit te voeren.

De drie inzittenden zijn afkomstig uit Utrecht en hebben "een verleden", blijkt wanneer de namen door het systeem worden gehaald.

Bij die controle troffen de agenten bij een van de personen duizenden euro's aan. De bestuurder werd vervolgens aan een speekseltest onderworpen en testte daarbij positief op cocaïne.

Het geld is door de politie in beslag genomen. "Er wordt gekeken of de persoon rechtmatig aan het geld is gekomen", aldus de politie. Ook is het bloed van de bestuurder opgestuurd naar het lab, waar het verder zal worden onderzocht.