Een automobilist heeft dinsdagavond meerdere boetes gekregen vanwege zijn roekeloze rijgedrag op de snelwegen bij Zwolle en Hattem. De man reed slingerend over vier rijstroken heen en weer, haalde twee keer rechts in en reed 41 kilometer te hard.

De politie Oost-Nederland kwam de man op het spoor op de A50 bij Hattem. De verkeersovertredingen stapelden zich snel op, is te lezen op de Facebook-pagina van de politie.

Ook schoot de bestuurder van de linkerbaan plotseling naar de uitvoegstrook zonder richting aan te geven. De automobilist werd vervolgens aan de kant gezet door de agenten. Hij kreeg meerdere boetes en is aangemeld voor een cursus bij het CBR.



Een aanzienlijk deel van deze bekeuringen had de man kunnen voorkomen door één keer in de spiegel te kijken. De agenten volgden hem naar eigen zeggen immers al een tijd in een herkenbare politieauto.