Bij een schietincident bij het winkelcentrum in Zwolle-Zuid vorige week woensdag is geschoten met een knalpatroon. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Een man rende die avond in paniek de Primera in om aan de medewerkster te vertellen dat hij beschoten was door drie (jonge)mannen. De man had geen verwondingen.

"Hij vroeg ons direct om de politie te bellen. Zijn gezicht was spierwit, hij beefde ontzettend" vertelde de medewerkster een dag later aan nieuwspartner De Stentor.

Wat er zich verder precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.