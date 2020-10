De 22-jarige Zwollenaar die op Bevrijdingsdag 2019 in Zwolle een man op straat in coma sloeg, heeft acht maanden cel gekregen. Dat heeft de rechtbank in Zwolle maandag besloten.

Tegen de 22-jarige Levi el A. was eerder door het Openbaar Ministerie (OM) vijftien maanden cel geëist. De man was op Bevrijdingsdag 2019 onderweg om pizza's te bezorgen toen hij in de Sassenstraat stil kwam te staan. Een groepje mannen hield hem op, waarna er geduwd en getrokken werd en een getuige zich ermee bemoeide. Hij duwde het latere slachtoffer op de grond.

El A. stapte echter niet op, maar ging het slachtoffer achterna. Enkele tientallen meters verderop in de Sassenstraat sloeg hij van dichtbij de man met een harde vuistslag tegen de grond. Het slachtoffer liep hierbij ernstige verwondingen op en belandde op de intensive care, waar hij enkele weken in coma lag. Na maanden revalidatie blijkt dat zijn taalvermogen blijvend is aangetast.

De rechtbank oordeelt dat El A. had kunnen weten dat hij het slachtoffer met de vuistslag zwaar lichamelijk letsel zou toebrengen. Hij had vrij zicht op het slachtoffer toen hij sloeg en mikte gericht op het hoofd.

Zijn advocaat meende dat El A. uit noodweer handelde, maar de rechtbank is het hiermee oneens. Nadat de getuige tussenbeide kwam en het slachtoffer op de grond duwde, had de verdachte weg kunnen en moeten gaan, aldus de rechters. Het uitgangspunt bij een mishandeling met dergelijk letsel is acht maanden cel. De rechtbank ziet, mede gezien het blijvende letsel, geen reden daar van af te wijken.