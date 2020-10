Drie fietsers hebben volgens de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag "een spoor van vernielingen" getrokken in Zwolle-Zuid. Ze trapten spiegels van auto's en vernielden van tenminste één auto de voorruit.

Met name in de Vlinderbuurt en aan de Landsheerlaan is dat gebeurd, meldt de politie op Instagram. In de wijk zijn minstens vijf auto's met schade te zien.

De politie zoekt nu naar de drie mogelijke daders, ze zouden zich per fiets verplaatst hebben. Een van hen droeg een witte jas, aldus de politie.

Mensen die camerabeelden van de vernielingen hebben, wordt verzocht zich te melden. Ook roept de politie auto-eigenaren die getroffen zijn op om aangifte te doen via internet.