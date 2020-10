De politie is op zoek naar drie jongemannen die mogelijk betrokken zijn bij een schietpartij, die woensdag om 17.30 uur plaatsvond in Zwolle-Zuid. Er werd rond die tijd een doffe knal gehoord, waarna een jongen tegenover de politie beweerde dat hij door het drietal onder vuur was genomen.

Het incident vond volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer plaats op de Oldeneelallee "Het is een incident waarover wij nog veel vragen hebben, ondanks uitvoerig buurtonderzoek, sporenonderzoek en het horen van getuigen."

Brouwer kan in het kader van dat lopende onderzoek nog niet alle details kwijt. "Wat wij wel kunnen vertellen is dat een jongen beweert dat hij rond dat tijdstip is beschoten. In het kader daarvan, zijn wij op zoek naar drie mogelijk betrokkenen die wij graag willen spreken.''

Een ooggetuige verklaarde dat hij een schot hoorde, waarna zijn collega twee jongens zag wegrennen en in een zwarte auto zag springen, die daarna wegreed. Mogelijk vormen zij en de chauffeur het drietal waarnaar de politie nu op zoek is.

"Betrokkene één is een lichtgetinte man van een jaar of 17, 18 met een dun postuur", aldus de politie. "Zijn haar is opgeschoren en hij droeg een zwarte jas en een zwarte trainingsbroek met bijpassend vest. Hij is ongeveer 1,87 meter lang.''

"Het signalement van de twee persoon is een lange, witte man tussen 18 en 20 jaar met een dun postuur. De derde betrokkene is lichtgetint, ook tussen 18 en 20 jaar, ongeveer 1,80 meter en heeft kort, zwart haar."