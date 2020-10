Welzijnsorganisatie Travers heeft donderdag het wijkcentrum in de Kamperpoort in Zwolle gesloten nadat een medewerker corona bleek te hebben.

"De GGD heeft samen met de desbetreffende medewerker de personen in kaart gebracht waarmee diegene in contact is geweest. De GGD neemt met desbetreffende personen contact op", meldt de Zwolse welzijnsorganisatie op Facebook.

Alle activiteiten die binnen plaatsvinden, zoals koffie-ochtenden, het buurtrestaurant en kinderbingo gaan voorlopig niet door.

Hoe lang het buurthuis aan de Mussenhage dicht blijft is nog niet duidelijk.