De politie heeft woensdag even na 17.30 uur een melding ontvangen over een schietincident bij het winkelcentrum Zwolle Zuid. Meerdere eenheden zijn ter plaatse en de Van der Capellenstraat is afgezet voor onderzoek.

Wat er exact is gebeurd, is nog niet bekend. Een ooggetuige, die niet met naam genoemd wil worden, verklaart dat hij één schot hoorde. "Het klonk als een doffe knal. Mijn collega zag vervolgens twee jongens wegrennen en in een zwarte auto springen. Die scheurde vervolgens snel weg."



Er is geen ambulance opgeroepen naar aanleiding van de melding.