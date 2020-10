Een vrachtwagen met duizenden liters mest is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.30 uur gekanteld op de A50 van Apeldoorn richting Zwolle. De chauffeur kwam bij afslag Hattem door nog onbekende oorzaak in de berm terecht, waarna de mest uit de tank gutste.

De vrachtauto was gekanteld nadat de chauffeur het verkeersbord van knooppunt Hattemerbroek kapot had gereden. De vrachtwagenchauffeur bleef bij het ongeval ongedeerd.

Rijkswaterstaat sloot daarna op de hoofdrijbaan de rechterrijstrook af voor bergingswerkzaamheden. Ook de afslag bij Hattem voor verkeer richting Zwolle ging dicht. Verkeer moest omrijden door bij Heerde de afslag te pakken. Door de sluitingen ontstond in de ochtendspits 7 kilometer file tussen Heerde en Hattem.

Berger: "Smerig klusje"

Berger en mede-eigenaar Wim ten Hove van Stouwdam Berging uit Oldebroek hielp het overige verkeer letterlijk uit de stront en spreekt van een smerig klusje. "Maar goed, dat hoort bij dit werk. Soms heb je een schone klus, soms een smerige."

Ten Hove kwam met twee collega's op de melding af. "Wat wij toen dachten? Niets bijzonders, het werk moet gedaan worden en dat hebben wij gedaan. We hebben de mest uit de tankwagen laten pompen om hem lichter te maken, zodat het makkelijker werd om hem te bergen."

Aan de stank waren ze eigenlijk al wel snel gewend, stelt de berger. "En het was nog niet eens de smerigste klus die wij hebben moeten doen. Dat was een ongeluk waarbij wij een vrachtauto moesten bergen in Harderwijk, waarin nertsenvoer zat. Ook een klus met slachtafval was vrij smerig."

Opgelost

Iets voor negenen was de klus geklaard en kon de weg weer volledig worden vrijgegeven. Verkeer kreeg daardoor vrije doortocht, de file loste op, al bleef de stank hangen.