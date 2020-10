Door een brand in het politiebureau aan de Koggelaan in Zwolle, moesten dinsdagavond negen arrestanten worden geëvacueerd naar Apeldoorn. De arrestanten zaten in het cellencomplex dat tijdelijk moest worden ontruimd.

Bij de brand, die was ontstaan in de cv-ketel van het cellencomplex, kwam veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Meerdere brandweereenheden waren uitgerukt, zij waren de brand snel meester.

De geëvacueerde arrestanten werden overgebracht naar een cellencomplex in Apeldoorn. Een opgeroepen ambulance heeft geen mensen naar het ziekenhuis hoeven te vervoeren.

Geen gedetineerden

Politiewoordvoerster Marèl van Steenbergen: "Hoe de brand is ontstaan, weten we nog niet, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Hij is in ieder geval niet gesticht in één van de cellen."

Wat de status was van de arrestanten, kon zij niet zeggen. "Dat is privacygevoelige informatie. In zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat een arrestant geen gedetineerde is. Een arrestant wordt verdacht van een bepaald vergrijp en zit doorgaans dus niet heel lang in een arrestantencomplex."