De paal langs de N50 tussen Zwolle en Kampen flitste in vier maanden tijd 7.384 keer. Dat zijn meer bekeuringen dan de beruchte flitspaal van Putten, blijkt uit cijfers van Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De beruchte flitspaal in Putten aan de Voorthuizerstraat (N303) was tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020 goed voor 6.916 boetes. Dat komt neer op ongeveer 56 bekeurde automobilisten per dag.

De paal is berucht vanwege de ligging. "Het slaat nergens op om daar iedereen op de bon te slingeren. Die paal moet niet aan de rand van een woonwijk staan, maar er juist middenin", aldus raadslid Robin Hoogendijk.

Toch lijken steeds meer automobilisten op hun hoede te zijn, want vorig jaar haalde de flitspaal van Putten 26.148 boetes binnen, wat nog neerkwam op een gemiddelde van 71 automobilisten per dag.

Het gevolg is dat de paal van Putten zijn eerste plek in deze regio kwijt is aan Zalk, waar de flitspaal langs de N50 tussen Zwolle en Kampen (ter hoogte van hectometerpaal 243,1) 7.384 boetes uitdeelde in vier maanden tijd. Dat komt neer op een gemiddelde van meer dan zestig bekeurde automobilisten per dag. Vorig jaar was deze paal dagelijks goed voor zo'n 53 flitsboetes per dag.

Het CJIB rekende uit dat er in Nederland van 1 mei tot en met 31 augustus 2020 1,1 miljoen flitsboetes zijn uitgedeeld. Hiervan kwamen iets meer dan een miljoen boetes voor rekening van hardrijders. Daarnaast werden 62.000 automobilisten bekeurd voor het negeren van rood licht.