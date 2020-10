De politie heeft maandagochtend een twintigjarige verdachte uit Zwolle aangehouden voor de overval op Chinees restaurant Minoyu 8 augustus. De beelden van een gemaskerde man met een mes werden 6 oktober vertoond bij Opsporing Verzocht.

De overvaller kwam op 8 augustus 's avonds met een groot mes van ongeveer dertig centimeter het restaurant aan de Belvédèrelaan in en bedreigde het personeel bij de afhaalbalie. Hij eiste geld en probeerde achter de balie te komen om de eigenaar met het mes te steken.

Het lukte het personeel om de overvaller weg te jagen door hem te bekogelen met etenswaar, een bloempot en glazen. Uiteindelijk vluchtte de overvaller zonder buit het restaurant uit.

Hij ging over de Belvédèrelaan in de richting van het Twistvlietpad en de Winterdijkstraat. Een van de mensen die op de herrie was afgekomen, heeft de dader nog een tijdje achtervolgd op de fiets, maar raakte hem kwijt.

De dader sprak Nederlands zonder opvallend accent. Hij was ongeveer twintig jaar oud en 1.85 meter lang. Gezien zijn gewatteerde jas die hij droeg tijdens de overval, vermoedt de politie dat de man uit de buurt komt. Hij zou de kleding vlak voor de overval hebben aangetrokken.

Afgelopen dinsdag werd de zaak behandeld in tv-programma Opsporing Verzocht. Dat leverde vijf tips op, maar volgens de politie zijn het niet de tips die tot de aanhouding hebben geleid.