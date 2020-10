De politie in Zwolle heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf mannen uit de regio Amsterdam aangehouden nadat zij statiegeldkratten hadden gestolen bij een transportbedrijf op industrieterrein Hessenpoort.

De mannen vielen op bij de politie vanwege hun verdachte gedrag, dat op camerabeelden te zien was. De kentekenplaten van de bestelauto waarin zij reden waren afgeplakt. De politie vond het een vreemd verhaal dat de mannen in de nacht statiegeldkratten ophaalden. Daarnaast is het betreffende bedrijf 's nachts altijd dicht.

De waarde van deze statiegeldkratten bedraagt al snel enkele duizenden euro's, schrijven de wijkagenten Zwolle-Noord op Twitter. De vijf mannen zitten nog vast. De recherche gaat zondag verder met het onderzoek.