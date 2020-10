De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man en een vrouw opgepakt die zich hadden misdragen in het Van der Valk Hotel in Zwolle. De arrestaties volgden nadat beide gasten weigerden te vertrekken.

Iets na middernacht werd de politie ingeschakeld om te assisteren bij het hotel aan de Nieuwleusenerdijk in Zwolle. Daar zorgden een man en een vrouw voor overlast. "Zij hadden van het hotel de vordering gekregen om te vertrekken", zegt woordvoerder Frank Brouwer van de politie Oost-Nederland.

De twee bezoekers weigerden dat echter. "Ze bleven vervelend doen richting de beveiliging", aldus Brouwer. Ook de politie eiste toen dat de twee zouden vertrekken en toen dat niet gebeurde, werden ze allebei aangehouden.

Nog vast

Het gaat om een 41-jarige man uit Apeldoorn en een 34-jarige vrouw uit Enter. Waarom de twee voor overlast zorgden en of er bijvoorbeeld vernielingen zijn gepleegd, kan de politiewoordvoerder niet aangeven. Bij het hotel kan op dit moment niemand reageren, laat een medewerker weten.

De man en vrouw zitten op dit moment nog vast. "Ze gaven er na meerdere waarschuwingen de voorkeur aan bij de politie Zwolle te overnachten. Bijzondere keuze, zo goed bevallen onze kamers niet", schrijven de wijkagenten Zwolle-Noord op Twitter.