Als één van de laatste regio's heeft IJsselland nu ook de situatie 'zorgelijk' gekregen. Dat gold al in bijna heel Nederland. Alleen in IJsselland, Drenthe en Zuid-Limburg was de situatie nog waakzaam.

Het aantal besmettingen steeg in IJsselland binnen 24 uur van 92 naar 159. Zo noteerden Steenwijkerland, Staphorst, Raalte, Dalfsen en Olst-Wijhe een flinke stijging.

Landelijk gezien is in vier regio's het aantal coronabesmettingen zo hard opgelopen dat de situatie is veranderd in 'ernstig'. Dat geldt voor de veiligheidsregio's Utrecht, Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland-Zuid. Daarmee staan ze op het zelfde niveau als Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.

De situatie in een regio wordt ernstig wanneer in een week tijd meer dan 150 op de 100.000 inwoners positief zijn getest, of als meer dan 10 procent van de uitgevoerde tests positief is.