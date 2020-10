Twee Zwolse wijkagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen aangehouden in verband met openlijke geweldpleging. Later hebben de agenten nog twee mannen opgepakt na een zware mishandeling.

De avond begon met een vechtpartij op het Stationsplein in Zwolle. Een groepje jongeren kreeg ruzie waarbij een persoon gewond raakte. Bij de vechtpartij werd een 21-jarige man uit Zwolle en een 17-jarige jongen uit Wezep aangehouden.

De politie moest rond 3.00 uur uitrukken naar de Jan Buschstraat in Zwolle. Daar was een ruzie ontstaan in de relationele sfeer. Een 41-jarige man en een 48-jarige man uit Zwolle zijn aangehouden vanwege zware mishandeling.

De ene man heeft de ander tijdens een ruzie gestoken. De Zwollenaar met de steekwond is door de politie naar de huisartsenpost gebracht en de ander is door het ambulancepersoneel onderzocht. Daarna werden beide mannen meegenomen naar het bureau.