Het weekend en de herfstvakantie van Nederland-Noord en dus Zwolle staan voor de deur. Daarom 5 weekend- en vakantietips.

Expositie zilveren camera

De Stad Verbeeldt organiseert van vrijdag 9 tot maandag 12 oktober de expositie Zilveren Camera met meer dan tweehonderd foto's uit de journalistieke en documentaire fotografie. De foto's zijn te bekijken in de Statenzaal aan de Diezerstraat van 11.00 tot 17.00 uur.

Oorlogswinter

Theatergroep de Jonge Honden heeft het bekende oorlogs- jeugdboek van Jan Terlouw verwerkt tot een familievoorstelling vanaf 10 jaar. De voorstelling gaat vrijdag 9 oktober in première in Schouwburg Odeon.

De Borreltuin

De bloementuin in Park de Wezenlanden is van woensdag 14 tot zaterdag 17 oktober 'De Borreltuin'. Op het terras kan men genieten van vuurhaarden, picknicktafels, live-muziek, foodtrucks en entertainment.

Cinekid

Kinderen kunnen van maandag 12 tot zondag 18 oktober workshops volgen en films kijken op locatie in Stadkamer Centrum aan de Zeven Alleetjes 1a in Zwolle. Zo draait er bijvoorbeeld 'Mier' en is er een workshop vloggen. Het complete programma is te vinden op de website van filmtheater Fraterhuis.

Boktober

Tijdens Boktober kun je in verschillende café's en restaurant kennismaken met bokbier. De boktober-enveloppe met plattegrond en strippenkaart is bij verschillende horecagelegenheden te koop. Bekijk het hier het evenement.