Ondernemers en brancheverenigingen hebben een manifest voor een snelle aanpak van de N35 overhandigd aan gedeputeerde Bert Boerman. De verbreding van de rijksweg tussen Zwolle en Twente is al jaren een hoofdpijndossier.

Verkeersgedeputeerde Boerman gaat maandag opnieuw in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen over verbreding van de N35.

Het bedrijfsleven, brancheverenigingen, de gemeente Raalte en andere betrokkenen willen al jaren een aanpassing van de N35 tussen Twente en Zwolle. Het moet een 100 kilometerweg worden, met aan beide kanten twee rijstroken. De voorstanders van de aanpak stellen dat door de verbreding de N35 veiliger, sneller én duurzamer wordt. Tien Overijsselse Statenfracties, Plaatselijke Belangen en het bedrijfsleven stuurden eerder al brandbrieven richting Den Haag.

Investeren

Met het manifest onderstreept het bedrijfsleven nogmaals het belang van een goede verbinding tussen Twente en Zwolle. "De discussie over de N35 loopt al sinds 1995. Er zijn onderzoeken gedaan, gesprekken gevoerd, moties ingediend, brandbrieven gestuurd, de Provincie is bereid mede te investeren én er is breed draagvlak voor de verbreding onder inwoners, gemeenten en bedrijfsleven. We willen dat het Rijk nu definitief besluit de rijksweg op te waarderen", zegt Laurens de Lange, voorzitter van VNO-NCW in Overijssel.

Voor de hele aanpak van de N35, het stuk tussen Nijverdal en Wijthmen, wordt ruim 475 miljoen euro uitgetrokken. De Provincie Overijssel heeft al aangeboden om bijna een kwart van de kosten, 120 miljoen euro, voor haar rekening te nemen. Volgens de planning moet in november een definitief besluit komen over de weg.

Het manifest is opgesteld door MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden mede namens TLN, EVOFenedex, MKB Regio Zwolle, Bouwend Nederland, Parkmanagement 't Lochter, Industriële Club Dalfsen, Port of Zwolle, Port of Twente, Kring Raalter Werkgevers, Werkgeverskring Wierden, IKT, Ondernemersclub Marslanden.