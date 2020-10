Tegen de uitbater van het Zwolse café Bruut en zijn vader is donderdagmiddag een werkstraf van 40 uur geëist. De twee hebben volgens justitie gelekt uit een geheim Bibob-rapport over het café.

Het gaat om een rapport dat de gemeente Zwolle naar de uitbater en mensen in en rond zijn bedrijf liet uitvoeren, nadat er een granaat aan de deur was gevonden in oktober 2018. De gemeente vermoedde criminele activiteiten en zette vraagtekens bij de herkomst van de overnamesom.

De uitkomsten van zo'n onderzoek worden weliswaar gedeeld met de betrokkenen, maar die hebben een geheimhoudingsplicht. De uitbater zou inzage hebben gegeven aan een journalist van RTV Oost, die daarover een bericht publiceerde met als strekking dat er geen strafbare feiten rond Bruut geconstateerd waren. De gemeente deed aangifte van schending van de geheimhoudingsplicht.

De uitbater was niet aanwezig bij de zitting en heeft geen verklaringen afgelegd. Zijn 67-jarige vader was wel present en hij gaf toe dat hij de conclusie van het rapport heeft laten zien aan de journalist. Zijn zoon wist ervan maar hij was degene die het initiatief nam en ermee naar de journalist stapte, zei hij. Hij deed dat uit frustratie over het optreden van de gemeente Zwolle in alle perikelen rond het café.

Justitie vond desondanks bewezen dat vader en zoon het plan samen bedachten en dus samen verantwoordelijk zijn.