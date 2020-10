Het parkeerterrein aan de Hanzelaan bij station Zwolle is klaar, meldt NS. Dat betekent dat ruim 200 auto’s weer kunnen parkeren op het terrein aan de zuidzijde van het station.

Het nieuwe parkeerterrein heeft een modern infiltratiesysteem voor regenwater in de ondergrond, laadpalen voor elektrische auto's en een kentekenherkenningsysteem. Zo kunnen auto's sneller in- en uitrijden. Later in oktober komt er nog beplanting.

Treinreizigers van NS en Blauwnet kunnen met korting parkeren. Wanneer reizigers dezelfde dag een treinreis maken en daarbij in-en uitchecken met een ov-chipkaart of e-ticket, kunnen ze voor 5 euro per dag parkeren.

Bij het uitrijden moet daarvoor eerst de ov-kaart en daarna de betaalpas worden gescand.

Het nieuwe terrein is tijdelijk. De gemeente Zwolle en NS werken op dit moment aan een plan voor de gehele gebiedsontwikkeling rondom het station. Daarbij wordt gekeken naar de invulling van een P+R terrein bij het station op de lange termijn.