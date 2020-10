Met onmiddellijke ingang is Stichting RTV Focus Zwolle de nieuwe lokale omroep voor de gemeente Zwolle. Dat heeft het Commissariaat voor de Media woensdag besloten. RTV Zwolle FM verliest daarmee na ruim vijf jaar de licentie.

RTV Focus deed vijf jaar geleden al een gooi naar de licentie, maar de gemeenteraad besloot toen om door te gaan met RTV Zwolle FM. De afgelopen jaren is gesproken over samenwerking tussen beide omroepen, maar die kwam niet van de grond.

Ook werd de kwaliteit van RTV Zwolle FM de afgelopen jaren herhaaldelijk bekritiseerd en moest de omroep organisatorisch orde op zaken stellen. Toen in mei van dit jaar de licentie verliep, spraken college en raad de voorkeur uit voor RTV Focus. Het Commissariaat voor de Media is daar nu in meegegaan.

De wijziging gaat met onmiddellijke ingang in. De licentie voor RTV Focus loopt tot begin oktober 2025.