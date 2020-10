Zestig gerenoveerde portiekflats aan de Assendorperdijk in Zwolle voldoen wél aan de brandveiligheidseisen, concludeert de Raad van State (RvS) woensdagochtend. Daarmee komt een einde aan de juridische strijd van bewoner Dik Bouwhuis tegen Woningstichting Openbaar Belang en de gemeente Zwolle.

Bouwhuis beweerde dat de juiste mate van brandwerendheid van de flats niet gehaald werd. Dit zou onder meer komen door het brandbare isolatiemateriaal achter de gevel en plafondvoegen in de bergingen die zijn afgewerkt met strips van kunststof. Dit had volgens hem moeten worden meegenomen in de berekening van de brandwerendheid.

De Raad van State oordeelde woensdag dat de woningen een brandwerendheid van dertig minuten hebben en dat dit genoeg is voor de gerenoveerde flats.

Omdat de gemeente Zwolle in de eerdere zaak niet alles even zorgvuldig had gemotiveerd en de rechtbank Overijssel dat eerder over het hoofd heeft gezien, is het hoger beroep van Bouwhuis op één enkel punt gegrond verklaard. Volgens de Raad van State wil dat echter niet zeggen dat de vergunning voor de renovatie door Woningstichting Openbaar Belang onterecht is verleend.