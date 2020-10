De politie onderzoekt of de wapens die vorige maand zijn gevonden in Zwolle zijn gebruikt bij recente schietincidenten in de stad, meldt de politie woensdag. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht in verband met de wapenvondst.

De wapens werden op 8 september in het bosje op het particuliere landgoed Schellerberg in Zwolle gevonden. Specialisten van Defensie hebben gedurende drie dagen de omgeving doorzocht.

Volgens de politie worden de wapens momenteel nog onderzocht op de aanwezigheid van mogelijke sporen. Ook wordt er gekeken naar de herkomst van de wapens. Dat onderzoek zal volgens de politie nog enige tijd duren, omdat het om verschillende onderzoeken gaat.

De politie bekijkt daarbij ook of de wapens al eens gebruikt zijn, wellicht bij schietincidenten die recentelijk in Zwolle hebben plaatsgevonden in verband met een drugsoorlog. In het belang van het onderzoek kan de politie niets kwijt over het aantal wapens, om welk type wapens het gaat of waar ze bewaard worden.