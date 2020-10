De zeven zomereiken bij wijkboerderij De Klooienberg in Holtenbroek blijven staan. Eerder leek het erop dat ze zouden sneuvelen bij de komende dijkverhoging van de stadsdijken, maar het waterschap heeft de wens van de buurt om de bomen te sparen, toch ingewilligd.

De verhoging en versterking van de stadsdijk langs het Zwarte Water en het Zwolle-IJsselkanaal begint volgend jaar. Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp voor het hele traject, gebaseerd op onder meer de inspraak van de buurt en overleg met de gemeente.

Vitaliteit

Bij de wijkboerderij is gekozen voor een variant waarbij de zeven markante eiken blijven staan. Dit voorjaar werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bomen te laten staan. Onder meer de vitaliteit van de bomen en de impact van werkzaamheden op de bomen werd bekeken. Er is nu gekozen voor een een speciale constructie in de grond die de dijk sterker maakt zonder dat de bomen kunnen blijven staan.

Op verschillende andere delen van het traject langs het Zwarte Water en grofweg, tussen de Industrieweg bij scheepswerf Leenman en het Westerveldsebos, is het wel nodig om bomen te kappen. Nabij de Industrieweg wordt dan wel per boom bekeken of het nodig is deze te kappen, belooft het waterschap. En als dat het geval is wordt met de gemeente overlegd over herplant van een nieuw exemplaar.

Verderop, vanaf de jachthaven richting de Mastenbroekerbrug zullen zeker bomen sneuvelen, maar dankzij het plaatsen van een damwand zijn dat er minder dan aanvankelijk gedacht. Ook tussen de Mastenbroekerbrug en het Westerveldse Bos wordt gekozen voor het plaatsen van een damwand. Het ingraven van de stalen muren maakt de dijk steviger en die hoeft daardoor minder breed te zijn.

Veiligheid

De versterking van de stadsdijken is nodig, omdat de dijk niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Dat heeft niet gelijk gevolgen, maar het is volgens het waterschap wel nodig om nu iets te doen voor de komende decennia.

Als alles volgens plan verloopt starten de werkzaamheden medio volgend jaar. Eerst moet het voorlopig ontwerp nog definitief gemaakt worden. Voor belanghebbenden en geïnteresseerden zou aanvankelijk deze week een informatieavond zijn, maar die is vanwege de coronamaatregelen geschrapt. Er komt nu een digitale uitleg in de vorm van een webinar op 21 oktober. Aanmelden kan via de website van het waterschap.